Компании СЗФО рассказали, чего им не хватает, чтобы быть успешнее

08:40, 20 мая 2024, ПАИ

42 % компаний Северо-Западного федерального округа уже занимаются повышением производительности труда своих работников, причем делают это на постоянной основе, следует из данных опроса hh.ru.

Ещё 3 % компаний начали работать над своей эффективностью и обучать персонал несколько лет назад в связи с пандемией коронавируса. 7 % компаний были вынуждены заняться повышением производительности труда в связи с началом СВО в 2022 году. Кроме того, 12 %, или каждая десятая опрошенная компания, только начнут внедрять программы по повышению производительности труда работников в этом году. А вот треть (29 %) заявили, что для них эта тема не актуальна на данный момент.

Каждая третья компания (29 %) планирует значительные финансовые вложения для повышения производительности труда в этом году. Еще 22 % не будут ни урезать, ни увеличивать бюджет. А вот 32 % стараются использовать безбюджетные практики. Между тем 12 % работодателей признались, что вынуждены в этом году сократить средства, связанные с повышением производительности труда.

45 % повышением эффективности занимаются из-за личной позиции руководства. А вот 4% вынуждены повышать свою эффективность из-за давления регуляторов.