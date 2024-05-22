Дмитрий Быстров: Совфед отметил важность предложения о дополнительном ремонте дорог Псковской области
Одобрение Советом Федерации предложения по дополнительному ремонту дорог в Псковской области на 5,2 млрд рублей является одним из важнейших решений, заявил глава Островского района Дмитрий Быстров в беседе с корреспондентом ПАИ на Днях Псковской области в Совете Федерации.
«Я считаю, что это очень важно. Это дополнительные средства, которые как раз пойдут на развитие транспортной инфраструктуры», – сказал он.
В проекте постановления были также идеи и инициативы, которые касаются культуры. «Они ещё в стадии разработки необходимой документации, но идеи хорошие. Их оценят наши жители», – прокомментировал глава муниципалитета.
Кроме того, Псковской области одобрили финансовую поддержку на реализацию структурных проектов. «Те достижения и возможности, которые у нас есть в сферах туризма и экономики, мы можем показать широкому кругу, тем самым заявив о себе. У нас много экономических достижений, которые муниципальные образования нашего региона представили в Совете Федерации», – заключил Дмитрий Быстров.
Ранее сообщалось, что предложения по допремонту дорог в Псковской области на 5,2 млрд рублей одобрили на комитете Совета Федерации по экономической политике.
С 20 по 22 мая в Совете Федерации проходят Дни Псковской области. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников и председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов возглавляют официальную делегацию региона.
Добавим, что на мероприятиях Дней Псковской области в Совете Федерации работают журналисты госмедиахолдинга региона, в частности съёмочная группа телеканала «Первый Псковский».
Со всеми новостями, которые посвящены Дням Псковской области в Совете Федерации, можно ознакомиться в специальном сюжете ПАИ.
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