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Политика

Дмитрий Быстров: Совфед отметил важность предложения о дополнительном ремонте дорог Псковской области

Одобрение Советом Федерации предложения по дополнительному ремонту дорог в Псковской области на 5,2 млрд рублей является одним из важнейших решений, заявил глава Островского района Дмитрий Быстров в беседе с корреспондентом ПАИ на Днях Псковской области в Совете Федерации.

На фото: Дмитрий Быстров. Фото: ПАИ

«Я считаю, что это очень важно. Это дополнительные средства, которые как раз пойдут на развитие транспортной инфраструктуры», – сказал он.

В проекте постановления были также идеи и инициативы, которые касаются культуры. «Они ещё в стадии разработки необходимой документации, но идеи хорошие. Их оценят наши жители», – прокомментировал глава муниципалитета.

Кроме того, Псковской области одобрили финансовую поддержку на реализацию структурных проектов. «Те достижения и возможности, которые у нас есть в сферах туризма и экономики, мы можем показать широкому кругу, тем самым заявив о себе. У нас много экономических достижений, которые муниципальные образования нашего региона представили в Совете Федерации», – заключил Дмитрий Быстров.

Ранее сообщалось, что предложения по допремонту дорог в Псковской области на 5,2 млрд рублей одобрили на комитете Совета Федерации по экономической политике.

С 20 по 22 мая в Совете Федерации проходят Дни Псковской области. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников и председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов возглавляют официальную делегацию региона.

Добавим, что на мероприятиях Дней Псковской области в Совете Федерации работают журналисты госмедиахолдинга региона, в частности съёмочная группа телеканала «Первый Псковский».

Со всеми новостями, которые посвящены Дням Псковской области в Совете Федерации, можно ознакомиться в специальном сюжете ПАИ.

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