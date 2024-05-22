17% компаний Пскова охотнее принимают на работу соискателей с учёной степенью

12:08, 22 мая 2024, ПАИ

17 % псковских компаний охотнее принимают на работу соискателей, имеющих степень доктора или кандидата наук, особенно на руководящие должности, следует из данных опроса SuperJob.

17 % работодателей считают, что учёная степень – это преимущество для должностей, требующих наличия высшего образования, 19 % – для руководящих должностей. Чаще всего так считают работодатели из НИИ, медицины, промышленных и строительных компаний.

Больше всего соискателей с учёной степенью в медицине, в сфере образования, строительстве и производстве.

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