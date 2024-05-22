17% компаний Пскова охотнее принимают на работу соискателей с учёной степенью
17 % псковских компаний охотнее принимают на работу соискателей, имеющих степень доктора или кандидата наук, особенно на руководящие должности, следует из данных опроса SuperJob.
17 % работодателей считают, что учёная степень – это преимущество для должностей, требующих наличия высшего образования, 19 % – для руководящих должностей. Чаще всего так считают работодатели из НИИ, медицины, промышленных и строительных компаний.
Больше всего соискателей с учёной степенью в медицине, в сфере образования, строительстве и производстве.
Ранее псковичи рассказали, из-за чего чаще всего испытывают стресс на работе.
Псковский губернатор: Наше наследие даёт нам широкие возможности по развитию туризма, паломничества, запуску новых проектов
Соглашение с регоператором по обращению с ТКО в Псковской области будет разорвано – губернатор Михаил Ведерников
Евгений Васильев рассказал на «Серебряном дожде» о развитии Псковской детской областной больницы. Главное
Реконструкцию улицы Западной и строительство улицы Кузбасской Дивизии поддержал комитет СФ