Эстония построит ограждение и дорогу вокруг участка границы с Псковской областью

14:01, 22 мая 2024, ПАИ

Власти Эстонии приняли решение построить ограждение и объездную дорогу вокруг участка границы с Россией, пишет ТАСС со ссылкой на портал эстонского гостелерадио ERR.

Таллин решил расширить работы по обустройству восточной границы на так называемый Саатсеский сапог (часть территории Круппской волости Печорского района Псковской области, вдающейся в эстонскую территорию. - Ред.), построив вокруг него ограждение и объездную дорогу.

Этот участок планировалось обменять на пограничные земли такой же площади в случае ратификации договора о границах с Россией, однако власти страны сочли, что теперь такой обмен территориями вряд ли возможен. «Поскольку мы все понимаем, что мы не станем проводить какие-либо обмены землями с Россией, то это ограждение там надо построить. Правительству придется выделить деньги. Речь идет примерно о €4 млн, и €2,6 млн пойдут на дороги. Транспортный департамент должен начать их строить», - заявил министра внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметса.

Ранее он объявил, что Эстония собирается застроить земельные участки, которые планировалось обменять в рамках договора о границах с Россией. По его словам, руководство страны приняло решение начать «проектирование и строительство границы».

Эстония планировала произвести обмен Саатсеского сапога с Россией на соизмеримый участок своих лесных угодий в рамках подписанного в 2014 году договора сторон о границах, но это соглашение так и не было ратифицировано до сих пор по причине стремления Таллина в одностороннем порядке добавить упоминание о Тартуском мирном договоре.