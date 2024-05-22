Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Игрушки для пациентов детской областной больницы передал председатель Псковской гордумы

Игрушки для пациентов Псковской детской областной клинической больницы передал председатель Псковской городской Думы Александр Гончаренко. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе городской Думы.

«Мы поддерживаем детей, которые стойко переносят болезненные процедуры. В благотворительной акции могут принять участие неравнодушные псковичи. Принести можно игрушки, наборы для творчества, конструкторы, книжки, раскраски и другие подарки», - рассказал Александр Гончаренко.

Акция «Коробка храбрости» проходит в медучреждении в хирургическом отделении и отделении травматологии и ортопедии. Принести подарки можно в рабочие дни с 8:30 до 17:00. Телефон 324-200.

Нельзя приносить мягкие игрушки, а также те, которые содержат магниты или батарейки. Для подарков доступны те игрушки, которые можно мыть и которые не нанесут вред ребёнку. Перечень игрушек указан по ссылке https://vk.com/wall-209335201_1309.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












22 мая 2024

Круглый стол «Экологические НКО: проекты и их реализация» проходит в медиацентре ПАИ
22 мая 2024

Псковская область организовала площадку на демографическом форуме на выставке «Россия»
22 мая 2024

До +28 градусов прогнозируют в Псковской области 23 мая
22 мая 2024

Псковский губернатор: Наше наследие даёт нам широкие возможности по развитию туризма, паломничества, запуску новых проектов
22 мая 2024

Соглашение с регоператором по обращению с ТКО в Псковской области будет разорвано – губернатор Михаил Ведерников
22 мая 2024

Псковичей приглашают посадить у железнодорожного вокзала 2000 деревьев 
22 мая 2024

Евгений Васильев рассказал на «Серебряном дожде» о развитии Псковской детской областной больницы. Главное
22 мая 2024

Валентина Матвиенко осмотрела выставку Псковской области в Совете Федерации

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...