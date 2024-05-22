Игрушки для пациентов детской областной больницы передал председатель Псковской гордумы

14:40, 22 мая 2024, ПАИ

Игрушки для пациентов Псковской детской областной клинической больницы передал председатель Псковской городской Думы Александр Гончаренко. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе городской Думы.

«Мы поддерживаем детей, которые стойко переносят болезненные процедуры. В благотворительной акции могут принять участие неравнодушные псковичи. Принести можно игрушки, наборы для творчества, конструкторы, книжки, раскраски и другие подарки», - рассказал Александр Гончаренко.

Акция «Коробка храбрости» проходит в медучреждении в хирургическом отделении и отделении травматологии и ортопедии. Принести подарки можно в рабочие дни с 8:30 до 17:00. Телефон 324-200.

Нельзя приносить мягкие игрушки, а также те, которые содержат магниты или батарейки. Для подарков доступны те игрушки, которые можно мыть и которые не нанесут вред ребёнку. Перечень игрушек указан по ссылке https://vk.com/wall-209335201_1309.