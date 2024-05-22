Псковские полицейские собрали игрушки для нуждающихся детей

15:59, 22 мая 2024, ПАИ

Псковские полицейские собрали и подарили нуждающимся детям игрушки и вещи в рамках акции «Игрушка в добрые руки», сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.



Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области



Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области



Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области



Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области



Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области



Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области











Сбор помощи проводит Псковское областное отделение Всероссийского общества инвалидов, а сама акция приурочена к Международному дню защиты детей.

Вместе с переданными игрушками полицейские пожелали детям новых начинаний, больших успехов в учёбе и хобби, нескончаемой энергии и радости.

«Мы с огромным желанием приняли участие в этой акции, поскольку многие из нас являются родителями. И мы знаем, что для детей самое главное – это поддержка словом и делом. Мы очень надеемся, что собранные нами подарки понравятся детям, привнесут в их жизнь больше ярких красок и придутся им по душе», – отметила капитан полиции Вероника Лотоцкая.

Ранее сообщалось, что пациенты Псковской детской областной клинической больницы будут получать игрушку из «Коробки храбрости» после операции.