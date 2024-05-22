Десант из сенаторов высадится в Псковской области

15:08, 22 мая 2024, ПАИ

Члены Совета Федерации приедут в Псковскую область, чтобы ознакомиться с реализацией предложенных региональными властями проектов, которые сегодня поддержал Совфед. Об этом сообщил председатель комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Андрей Шевченко в интервью телеканалу Совета Федерации «Вместе-РФ».

«Мы наметили обязательный выезд в Псковскую область, чтобы вместе с коллегами на месте посмотреть проекты, которые будут реализовываться, может, где помочь. И наша задача делать так, чтобы они реализовывались», – сказал Андрей Шевченко.

Дни Псковской области в Совете Федерации проходят во второй раз, первые были в 2017 году, напомнил сенатор. «И мы смотрим итоги, что было сделано за этот период. Исполнение составляет порядка 80 % – это очень хороший процент исполнения, и нам очень важно было посмотреть, что же изменилось за эти годы», – уточнил Андрей Шевченко.

Псковская область имеет геостратегическое значение, это субъект Российской Федерации, который граничит с тремя странами, на регион приходится 20 % сухопутной границы России с блоком НАТО. «И это накладывает определённые задачи, которые не стоят в других субъектах», – заметил сенатор.

«К сожалению, бюджетная обеспеченность Псковской области невысокая. Псковская область входит в число десяти субъектов РФ, у которых есть индивидуальная программа социально-экономического развития (ИПСЭР). Было принято решение продлить эту программу, – отметил Андрей Шевченко. – Наша задача заключается в том, чтобы софинансирование, которое работает в рамках ИПСЭР Псковской области, осталось прежним».

В ходе Дней Псковской области в Совете Федерации предложения региона рассматривали на семи комитетах верхней палаты парламента. «У нас было семь комитетов, были приняты решения, которые вошли в итоговый документ, мы приняли это сегодня за основу. И у нас есть порядка семи дней, чтобы доработать этот проект для того, чтобы в целом принять проект на следующем заседании Совета Федерации», – заключил Андрей Шевченко.

Напомним, с 20 по 22 мая в Совете Федерации проходят Дни Псковской области. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников и председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов возглавляют официальную делегацию региона. Сегодня, 22 мая, Совет Федерации единогласно поддержал проект постановления по итогам предложений Псковской области.

Добавим, что на мероприятиях Дней Псковской области в Совете Федерации работают журналисты госмедиахолдинга региона, в частности съёмочная группа телеканала «Первый Псковский».

Со всеми новостями, посвящёнными Дням Псковской области в Совете Федерации, можно ознакомиться в специальном сюжете ПАИ.