Около 200 заявок подано на участие в Псковском велопараде

16:21, 22 мая 2024, ПАИ

На участие в Псковском велопараде, маршрут которого составит около восьми километров по улицам города, подано около 200 заявок. Мероприятие состоится 2 июня, сообщила на брифинге в медиацентре ПАИ начальник отдела досуга Псковского городского молодёжного центра Мария Каменская.

«Участие бесплатное. У всех есть возможность зарегистрироваться и подать заявку на участие. До 1 июня можно зарегистрироваться в онлайн-формате, но также можно будет зарегистрироваться и в день самого мероприятия. Вся информация есть в официальной группе мероприятия «Псковский велопарад» и в группах Молодёжного центра в соцсетях», – отметила Мария Каменская.

Велопарад состоит из двух частей. Первая часть – это работа интерактивных площадок, а также интерактивная программа. Вторая часть – организованное движение велоколонны по центральным улицам города.

«Старт от улицы Гражданской. Затем колонна движется по улице Яна Фабрициуса к мосту имени 50-летия Октября. Затем проезжает улицу Юбилейную, Рижский проспект, Ольгинский мост, заворачивает на улицу Советскую, проезжает Октябрьский проспект и финиширует снова на улице Гражданской. Общая протяжённость дистанции примерно восемь километров. Все участники получат номерной значок, который они прикрепят на руль своего велосипеда, наклейку и значок», – уточнила спикер брифинга.

Также в рамках велопарада пройдет два конкурса, заявила начальник отдела досуга Псковского городского молодёжного центра. «Первый – фотоконкурс, а второй – на самый необычный велообраз. Мы можем принять очень много участников, но ориентировочно придёт от 300 до 400 человек. На данный момент есть уже около 200 заявок», – сказала она.

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