Фестиваль уличных видов спорта пройдёт в Пскове

17:53, 22 мая 2024, ПАИ

Фестиваль уличных видов спорта, приуроченный к Всероссийскому дню молодёжи, пройдёт в псковском скейт-парке Александра Невского 29 июня. Об этом на брифинге в медиацентре ПАИ сообщила начальник отдела досуга Псковского городского молодёжного центра Мария Каменская.

На мероприятии будет организовано несколько площадок по уличным видам спорта. Это BMX, MTB, самокат, скейтборд, ролики, воркаут, паркур, хип-хоп, стритбол и армрестлинг.

«Так как это уличные виды спорта и неформальные субкультуры, они всегда связаны со множеством стереотипов и в массовом понимании ассоциируются с чем-то негативным. На самом деле скейтбординг и BMX уже стали олимпийскими видами спорта. Основная цель нашего фестиваля – преодоление этих предубеждений. Также мы хотим познакомить молодёжь с современными уличными видами спорта и приобщить их к активному и здоровому образу жизни», – отметила Мария Каменская.

Фестиваль продлится целый день. На площадках пройдут показательные выступления спортсменов и мастер-классы. Также будут работать творческие площадки – граффити и DJ.

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