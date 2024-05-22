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Спорт

Фестиваль уличных видов спорта пройдёт в Пскове

Фестиваль уличных видов спорта, приуроченный к Всероссийскому дню молодёжи, пройдёт в псковском скейт-парке Александра Невского 29 июня. Об этом на брифинге в медиацентре ПАИ сообщила начальник отдела досуга Псковского городского молодёжного центра Мария Каменская.

Фестиваль уличных видов спорта пройдёт в Пскове. Фото: ПАИ

На мероприятии будет организовано несколько площадок по уличным видам спорта. Это BMX, MTB, самокат, скейтборд, ролики, воркаут, паркур, хип-хоп, стритбол и армрестлинг.

«Так как это уличные виды спорта и неформальные субкультуры, они всегда связаны со множеством стереотипов и в массовом понимании ассоциируются с чем-то негативным. На самом деле скейтбординг и BMX уже стали олимпийскими видами спорта. Основная цель нашего фестиваля – преодоление этих предубеждений. Также мы хотим познакомить молодёжь с современными уличными видами спорта и приобщить их к активному и здоровому образу жизни», – отметила Мария Каменская.

Фестиваль продлится целый день. На площадках пройдут показательные выступления спортсменов и мастер-классы. Также будут работать творческие площадки – граффити и DJ.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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