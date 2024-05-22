Около 500 уроков в школах Псковской области провели за год в рамках проекта «Экомышление»

18:10, 22 мая 2024, ПАИ

Около 500 уроков в школах Псковской области провели за год в рамках проекта «Экомышление», рассказал председатель Псковской региональной общественной организации «Экомышление» Сергей Елизаров на круглом столе в медиацентре ПАИ.

«Наш флагманский проект – это «Экомышление», в рамках которого мы проводим уроки в школах Псковской области. Перед запуском я долго сомневался в его успешности и просто полгода проводил уроки в школах сам. Я понял, что зачастую и дети, и взрослые сталкиваются с нехваткой экологических знаний. За год мы провели около 500 уроков, и причём одну треть из них провели старшеклассники, с которыми мы встречались один-два года назад. Именно так у нас формируется волонтёрское крыло», – отметил Сергей Елизаров.

Проект в регионе уже трижды поддерживался Фондом президентских грантов. Первая сумма поддержки была 500 тысяч рублей, вторая – 1,8 миллиона рублей, а третья – почти три миллиона рублей.

Ещё один проект, реализуемый организацией, – это работа городского пространства «Экопрактика». «Этот проект мы запустили 1,5 года назад. Сначала нашли помещение, потом вложились в него, а затем выиграли областную субсидию. Сейчас мы на площадке регулярно проводим экологические мероприятия и акции», – поделился Сергей Елизаров.

Также организация планирует развивать на территории региона проект «Все свалки», который рассчитан на ликвидацию и выявление незаконных свалок. «Одно дело – свалку убрать, а другое дело – сделать так, чтобы она вновь не появилась», – уточнил гость медиацентра.

Помимо этого, организация развивает проект «Экосуббота». «Сейчас мы пытаемся его поддерживать. В его рамках проходит общение с людьми среднего возраста, с работниками НКО, госструктур, которым иногда тоже не хватает базовых экологических знаний», – заключил Сергей Елизаров.