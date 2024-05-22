Марина Борисенкова подвела итоги работы социального комитета Псковской гордумы

17:47, 22 мая 2024, ПАИ

Председатель комитета по социальным вопросам, молодёжной политике и туризму Псковской городской Думы Марина Борисенкова прокомментировала ПАИ итоги сегодняшней работы комитета.

Она назвала директора Городского культурного центра Пскова Елену Голубеву неравнодушным человеком, который проявляет заботу и о детях, и о пожилых, а также о людях с инвалидностью. «Правильно поощрять таких работников», – подчеркнула она, добавив, что Елена Голубева достойна медали «За заслуги перед Псковом».

Кроме того, поделилась депутат, накануне она разговаривала с мамой, обсуждая с ней проект об установке памятного знака в честь детей войны. «Мама 1936 года рождения, как же она порадовалась, что о них помнят, потому что люди того поколения очень скромны и не заявляют о своих заслугах, и как же важно, что у них появляется эта радость», – сказала Марина Борисенкова.

Добавим, что сегодня, 22 мая, на профильном комитете Псковской городской Думы согласовали вопросы о награждении медалью «За заслуги перед Псковом» Елены Голубевой, об установке мемориальной доски Николаю Колиберскому и установке памятного знака «Дети войны».