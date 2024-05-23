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Общество

58% родителей псковских школьников хотят вернуть оценки за поведение

58 % родителей псковских школьников хотят вернуть оценки за поведение, чаще всего отцы, следует из данных опроса SuperJob.

Опрошенные, которые за, считают, что в школе появилось много хулиганов, которые против – придерживаются мнения, что надо чаще вызывать в школу родителей.

Поддержка инициативы растет с увеличением уровня доходов опрошенных: 34% среди псковичей с зарплатой до 50 тысяч рублей и 55% среди зарабатывающих от 100 тысяч рублей в месяц. Горожане старше 35 за возвращение отметок выступали чаще тех, кто моложе.

Кроме того, инициативу поддержал 71 % учителей, которые считают, что дисциплину сложно удерживать. А также, по их мнению, нужно вернуть характеристику по окончании школы.

Кроме того, гости медиацентра поделились своими воспоминаниями о последних звонках и школьных выпускных.

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