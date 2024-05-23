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Общество

В Псковской области школьники начали сдавать ЕГЭ

Основной период сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) стартовал в России сегодня, 23 мая. В Псковской области в этот день экзамен напишут более 560 выпускников, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства региона.

Сегодня школьники сдают госэкзамены по химии, литературе и географии. В Пскове эти предметы выбрали 295, 183 и 74 человека соответственно.

Следующий экзамен – по русскому языку – состоится 28 мая. По математике базового и профильного уровня школьники проверят свои знания 31 мая. 4 июня учащиеся будут сдавать Единый государственный экзамен по обществознанию и физике, а 7 и 8 июня состоятся экзамены по информатике и по иностранным языкам (устная часть). 11 июня школьники напишут госэкзамены по биологии, истории и письменную часть по иностранным языкам.

С 13 по 21 июня, в резервные сроки основного периода, ЕГЭ будут сдавать выпускники прошлых лет. Дополнительные дни проведения Единого государственного экзамена запланированы на 4 и 5 июля.

Всего в регионе на сдачу госэкзаменов записано свыше 2,7 тысячи человек, среди которых 2,5 тысячи – выпускники этого года. Самыми востребованными дисциплинами по выбору у псковичей стали биология, история, физика, информатика и обществознание. Для проведения ЕГЭ в Псковской области организовано 38 пунктов приёма экзаменов.

Напомним, в этом году у выпускников есть возможность пересдать один предмет ЕГЭ по выбору до конца приёмной кампании в вузах.

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