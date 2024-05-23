Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Подрядчик приступил к благоустройству нового пляжа на берегу Великой в Пскове

По просьбам жителей микрорайона Овсище депутат Псковской городской Думы по округу №12 Григорий Стороненков совершил контрольный выезд на пляж на берегу реки Великой в районе улиц Отрадной и Ваганова. Сейчас здесь идут работы по благоустройству в рамках инвестиционного проекта. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе городской Думы.

В контрольном мероприятии также приняли участие активисты микрорайона. На вопросы жителей ответила представитель компании-инвестора Александра Радион.

Фото пресс-службы Псковской городской Думы

Александра Радион пояснила, что в этом году очень долго не уходит вода, ее уровень все еще довольно высок: выше обычного уровня примерно на метр. Из-за этого ряд работ с использованием тяжелой техники проводить нельзя. Однако подрядчик работает максимально быстро, насколько это возможно в нынешних условиях, чтобы подготовить для отдыхающих первую зону отдыха.

Общая площадь благоустройства составляет 39 гектаров. Поскольку территория большая, все работы будут вестись поэтапно и займут несколько лет.

Первая благоустроенная зона отдыха расположится рядом с установленной детской площадкой. В ближайшие дни появится волейбольная площадка. Уже установлено ограждение для спортивной и тренажерной зоны. Из-за высокого уровня воды грунт здесь пока нестабилен и работы в этом месте поставлены на паузу. Подрядчик занимается благоустройством места отдыха, где будут установлены лежаки. Тут же строится летнее кафе, которое первое время будет работать только на продажу напитков и мороженого, а полноценная кухня заработает не ранее чем через 2-3 месяца.

«Мы сами заинтересованы в том, чтобы часть территории была готова к сезону. Но погода нас подвела. Делать работы на непросохшем грунте – значит потом переделывать, а это снова деньги, силы и время», – рассказала Александра Радион.

Еще в прошлом году здесь были вычищены кустарники, завезено огромное количество песка. Все это время инвестор систематически убирает мусор за рыбаками и отдыхающими со всей береговой линии. Арендаторы территории избавились от плантации борщевика и разровняли дорожку от улицы Отрадной.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












23 мая 2024

Клумбы готовят к летнему сезону в Великих Луках
23 мая 2024

Конференция «Сельские храмы. Незабытое» пройдёт в Изборске
23 мая 2024

Этнокультурная акция «Сохраним для псковичей народные традиции» пройдёт в Печорском районе
23 мая 2024

До 28 градусов прогреется воздух в Псковской области 24 мая
23 мая 2024

В Крыпецком монастыре продолжаются работы по замене кровли
23 мая 2024

Псковский городской пляж приводят в порядок
22 мая 2024

Региональный этап «Школы безопасности» состоялся в Пскове
22 мая 2024

Умерла заслуженная артистка России Елена Муратова

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...