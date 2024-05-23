Подрядчик приступил к благоустройству нового пляжа на берегу Великой в Пскове

11:19, 23 мая 2024, ПАИ

По просьбам жителей микрорайона Овсище депутат Псковской городской Думы по округу №12 Григорий Стороненков совершил контрольный выезд на пляж на берегу реки Великой в районе улиц Отрадной и Ваганова. Сейчас здесь идут работы по благоустройству в рамках инвестиционного проекта. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе городской Думы.

В контрольном мероприятии также приняли участие активисты микрорайона. На вопросы жителей ответила представитель компании-инвестора Александра Радион.





Александра Радион пояснила, что в этом году очень долго не уходит вода, ее уровень все еще довольно высок: выше обычного уровня примерно на метр. Из-за этого ряд работ с использованием тяжелой техники проводить нельзя. Однако подрядчик работает максимально быстро, насколько это возможно в нынешних условиях, чтобы подготовить для отдыхающих первую зону отдыха.



Общая площадь благоустройства составляет 39 гектаров. Поскольку территория большая, все работы будут вестись поэтапно и займут несколько лет.



Первая благоустроенная зона отдыха расположится рядом с установленной детской площадкой. В ближайшие дни появится волейбольная площадка. Уже установлено ограждение для спортивной и тренажерной зоны. Из-за высокого уровня воды грунт здесь пока нестабилен и работы в этом месте поставлены на паузу. Подрядчик занимается благоустройством места отдыха, где будут установлены лежаки. Тут же строится летнее кафе, которое первое время будет работать только на продажу напитков и мороженого, а полноценная кухня заработает не ранее чем через 2-3 месяца.



«Мы сами заинтересованы в том, чтобы часть территории была готова к сезону. Но погода нас подвела. Делать работы на непросохшем грунте – значит потом переделывать, а это снова деньги, силы и время», – рассказала Александра Радион.



Еще в прошлом году здесь были вычищены кустарники, завезено огромное количество песка. Все это время инвестор систематически убирает мусор за рыбаками и отдыхающими со всей береговой линии. Арендаторы территории избавились от плантации борщевика и разровняли дорожку от улицы Отрадной.