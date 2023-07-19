Новый пляж в псковском микрорайоне Овсище откроют летом
Новый пляж на реке Великой в районе улицы Ваганова в микрорайоне Овсище в Пскове откроют летом. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе городской администрации.
Уже расчищено 70 % территории под объект. Прорабатываются дизайн и ландшафтное оформление проекта.
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Фото: Елена Коноплёва/ПАИ
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Фото: Елена Коноплёва/ПАИ
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Фото: Елена Коноплёва/ПАИ
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Фото: Елена Коноплёва/ПАИ
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Фото: Елена Коноплёва/ПАИ
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Фото: Елена Коноплёва/ПАИ
В середине августа пляж примет первых посетителей. К этому времени будут установлены беседки, лаундж-зоны и спортивные площадки.
Пляж полностью оборудуют к июню следующего года. Здесь появятся гостевые домики, понтонные сооружения, развлекательная зона с надувными водными аттракционами для детей, парковка.
Также псковичи смогут арендовать туристический инвентарь: сапы, каноэ, ватрушки.
Напомним, в этом году в Пскове благоустроят три пляжа. Также в Невельском районе благоустроят пляж у санатория «Голубые озёра».