Рок-группа «Отцы и дети» выступит на фестивале «Другое искусство» в Пскове

13:02, 23 мая 2024, ПАИ

Концерт «Воздух джаз», участником которого станет рок-группа ПсковГУ «Отцы и дети», пройдёт в рамках фестиваля «Другое искусство» 1 июня в 18:30 в Центре лечебной педагогики (улица Яна Райниса, 56). Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ПсковГУ.

«Отцы и дети» – музыкальный проект Вадима Андреева. Рок-группа, созданная им в 2001 году из студентов и преподавателей Псковского тогда ещё педуниверситета, попыталась объединить элементы old-sсhool с новыми музыкальными тенденциями в композициях эклектик-рока. Внимательное отношение к слову в собственных текстах, обращение к стихам современных поэтов (Геннадий Кононов, Александр Березов, Вячеслав Пасенюк и другие), а также к классике (А. Пушкин, А. Фет, И. Северянин, В. Хлебников, И. Бродский, С. Кирсанов, У. Уитмен, Федерико Гарсиа Лорка) привело к эволюции стиля и самоопределению «Отцов и детей» как исполнителей филологического рока.

Вход на концерт бесплатный.

Отметим, что фестиваль «Другое искусство» пройдёт в Пскове с 30 мая по 1 июня. Основной целью фестиваля является формирование уважительного отношения к людям с особенностями развития и их социокультурная интеграция с помощью искусства.