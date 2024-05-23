Демонтаж мостового полотна через реку Лазавицу в Великих Луках начнётся 24 мая

14:45, 23 мая 2024, ПАИ

Демонтаж мостового полотна через реку Лазавицу в Великих Луках начнётся 24 мая, пишет Luki-News.

Кроме того, мост расширят до четырёх полос движения транспорта, а тротуары – до 2,5 метра. Также планируют берегоукрепление реки, согласно полосе отвода под строительство.

Рабочую документацию уже разработали. Сроки строительства сооружения определит проектный институт по трудозатратам.

Отметим, что после ремонта дорога на участке проспекта Гагарина преобразится – появятся тротуары и две полосы безопасности.