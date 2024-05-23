Улицу Пожиговскую отремонтируют в Пскове

16:37, 23 мая 2024, ПАИ

Участок улицы Пожиговской и проезжую часть в посёлке Панино должны отремонтировать в Пскове до 8 мая 2026 года. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.

Подрядчику предстоит расчистить территорию от деревьев и кустарника, отремонтировать участок улицы Пожиговской от улицы Литейной до посёлка Панино и участок от улицы Евлентьева и проезжую часть в посёлке Панино.

Финансирование работ осуществляется в рамках муниципальной программы «Развитие и содержание улично-дорожной сети города Пскова». Начальная (максимальная) цена контракта – 74,063 млн рублей. Заявки для участия в электронном аукционе принимаются до 30 мая.

Ранее сообщалось, что в Пскове строят новый асфальтобетонный завод на улице Пожиговской. Запуск завода запланирован в мае.