Улицу Пожиговскую отремонтируют в Пскове
Участок улицы Пожиговской и проезжую часть в посёлке Панино должны отремонтировать в Пскове до 8 мая 2026 года. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.
Подрядчику предстоит расчистить территорию от деревьев и кустарника, отремонтировать участок улицы Пожиговской от улицы Литейной до посёлка Панино и участок от улицы Евлентьева и проезжую часть в посёлке Панино.
Финансирование работ осуществляется в рамках муниципальной программы «Развитие и содержание улично-дорожной сети города Пскова». Начальная (максимальная) цена контракта – 74,063 млн рублей. Заявки для участия в электронном аукционе принимаются до 30 мая.
Ранее сообщалось, что в Пскове строят новый асфальтобетонный завод на улице Пожиговской. Запуск завода запланирован в мае.
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