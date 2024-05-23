Новый аппарат УЗИ появился в больнице в Пыталово

17:31, 23 мая 2024, ПАИ

Новый аппарат УЗИ появился в Пыталовском филиале Островской межрайонной больницы, сообщили ПАИ в комитете по здравоохранению Псковской области.

«Теперь ультразвуковая диагностика проводится на современном оборудовании высокого уровня, что способствует более точным и надёжным исследованиям», – пояснили в комитете.

Оборудование закупили благодаря президентскому национальному проекту «Здравоохранение».

Ранее сообщалось, что в отделении офтальмологии Великолукского филиала Псковской областной клинической больницы появилась высокотехнологичная офтальмохирургическая система EVA Dorc для проведения офтальмологических хирургических операций на переднем и заднем отрезках глаза. С помощью системы можно выполнять операции на сетчатке глаза, на стекловидном теле и операции по замене хрусталика.