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Политика

Депутаты гордумы высказали пожелания администрации Пскова

Депутаты Псковской городской Думы на совместном заседании комитетов выступили с пожеланиями, а также задали ряд вопросов заместителям главы администрации Пскова во время обсуждения предстоящего отчёта руководителя города. Об этом с совместного заседания комитетов сообщает корреспондент ПАИ.

Депутаты гордумы высказали пожелания администрации Пскова в связи с предстоящим отчётом главы Пскова. Фото здесь и далее: пресс-служба Псковской городской Думы

Так, вопросы депутатского корпуса прежде всего были связаны с отработкой результатов контрольных выездов в городские округа. Депутат Галина Невалённая поинтересовалась, будет ли отремонтирована территория дороги на улице Алтаева вдоль домов № 1-9, которая ведёт к школе и практически не имеет тротуара.

Депутата Александра Баева волновал вопрос благоустройства двора на Рижском проспекте, 15, где живёт ветеран Великой Отечественной войны. Представители администрации заверили, что подобные обращения будут решаться адресно, учитывая финансирование, возможно, часть из них – в следующем, 2025 году.

Председатель Псковской городской Думы Александр Гончаренко обратил внимание на зарастающий борщевиком округ № 4, который территориально в разы превышает размеры других городских округов. Он предложил поменять подход к решению вопроса, найти альтернативные пути выхода из ситуации. «Хотелось бы, чтобы в отчёте главы Пскова прозвучало что сделано, а что не получилось сделать», – сказала депутат Юлия Пожидаева, под председательством которой прошло совместное заседание комитетов Псковской гордумы.

Добавим, 29 мая на очередной сессии гордумы глава Пскова Борис Елкин выступит с отчётом работы за 2023 год.

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