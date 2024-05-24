День славянской письменности и культуры отмечается 24 мая

07:45, 24 мая 2024, ПАИ

Ежегодно 24 мая отмечается День славянской письменности и культуры, прославляются создатели славянской письменности святые Кирилл и Мефодий, сообщает calend.ru.

Святые равноапостольные братья Кирилл и Мефодий происходили из знатного и благочестивого рода и проживали в греческом городе Солуни. Они были православными монахами и славянскую азбуку создали в греческом монастыре.

Учёные считают, что славянская письменность была создана в IX веке, примерно в 863 году. Новый алфавит получил название «кириллица» по имени одного из братьев, Константина, который, приняв монашество, стал Кириллом. А помогал ему в богоугодном деле образования славянских народов старший брат Мефодий.

Кирилл, который с малых лет проявил большие способности и в совершенстве постиг все науки своего времени, а также изучил многие языки, на основе греческой создал славянскую азбуку. Он существенно изменил греческую азбуку, чтобы более точно передать славянскую звуковую систему.

Были созданы две азбуки — глаголица и кириллица. Кроме того, братья-греки перевели на славянский язык Евангелие, Апостол и Псалтырь. Разработанная братьями письменность оказала огромное влияние на развитие русской книжности и литературы. В сознании многих поколений славян эти святые стали символами славянского письма и культуры.

За вклад святых Кирилла и Мефодия в культуру Европы папа Иоанн Павел II в 1980 году объявил их покровителями Старого континента.

День памяти этих святых, который церковь отмечает 24 мая, как День славянской письменности и культуры начали праздновать в Болгарии ещё в XIX веке, а затем эта традиция перешла и в другие страны: Россию, Белоруссию, Молдову.

В Пскове на территории Кремля в этот день обычно проходил общегородской последний звонок, однако в этом году его решено было отменить по соображениям безопасности.