Самому старому плодовому дереву Псковской области более 160 лет

10:03, 24 мая 2024, ПАИ

Самому старому плодовому дереву Псковской области более 160 лет, пишет «Псковская провинция».

Груша растёт у дома № 1 на улице Алёхина в микрорайоне Овсище в Пскове. На днях дерево зацвело.

Высота груши более семи метров. Дерево имеет три ствола.

Ранее сообщалось, что на Октябрьском проспекте в Пскове старые тополя заменят на деревья других пород.