Самому старому плодовому дереву Псковской области более 160 лет
Самому старому плодовому дереву Псковской области более 160 лет, пишет «Псковская провинция».
Груша растёт у дома № 1 на улице Алёхина в микрорайоне Овсище в Пскове. На днях дерево зацвело.
Высота груши более семи метров. Дерево имеет три ствола.
Ранее сообщалось, что на Октябрьском проспекте в Пскове старые тополя заменят на деревья других пород.
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