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Общество

Самому старому плодовому дереву Псковской области более 160 лет

Самому старому плодовому дереву Псковской области более 160 лет, пишет «Псковская провинция».

Самому старому плодовому дереву Псковской области исполнилось более 160 лет. Фото здесь и далее: газета «Псковская провинция»

Груша растёт у дома № 1 на улице Алёхина в микрорайоне Овсище в Пскове. На днях дерево зацвело.

Высота груши более семи метров. Дерево имеет три ствола.

Ранее сообщалось, что на Октябрьском проспекте в Пскове старые тополя заменят на деревья других пород.

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