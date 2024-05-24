Псковская полиция присоединилась к акции «На работу на велосипеде»

09:51, 24 мая 2024, ПАИ

Управление МВД России по Псковской области присоединилась к акции «На работу на велосипеде», которую проводит Псковский городской молодежный центр. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

Сегодня любители двухколесного транспорта по дороге на работу или на учебу смогли поучаствовать в акции, заехав на «энергетическую точку», подготовленную организаторами мероприятия, за сувенирами.

Сотрудники Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области подготовили для участников акции светоотражающие фликеры и специально разработанные памятки. Кроме того, полицейские напомнили псковичам о правилах передвижения на велосипеде, что, садясь за руль двухколесного транспорта, они становятся такими же участниками дорожного движения, как и автолюбители, поэтому им необходимо знать ПДД и уметь применять их на практике.

Акция «На работу на велосипеде» также заинтересовала и пешеходов: горожане подходили к «энергетическим точкам», брали фликеры и обещали в следующий раз обязательно поучаствовать в мероприятии, но уже в роли велосипедистов.