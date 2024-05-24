ФСБ опубликовала видео задержания мужчин, причастных к незаконному обороту взрывчатки в Великолукском районе

10:16, 24 мая 2024, ПАИ

Опубликовано видео с места задержания двух мужчин, признанных виновными в покушении на незаконное хранение взрывчатых веществ в Великолукском районе. Видео ПАИ предоставили в пресс-службе УФСБ России по Псковской области.

Напомним, что двое мужчин, действуя по заданию гражданина Украины, должны были переложить из тайника в Великолукском районе взрывчатку и квадрокоптеры в пластиковые контейнеры. При попытке совершения преступления их задержали сотрудники УФСБ.