Четырёх кошек не пропустили через границу в Псковской области

14:13, 24 мая 2024, ПАИ

Четырёх кошек не пропустили через российско-эстонскую границу, животные направлялись из Пскова в Прибалтику, сообщили ПАИ в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

На животных отсутствовали ветеринарные сопроводительные документы. В итоге сотрудники ведомства запретили вывоз кошек с таможенной территории ЕАЭС.

Ранее через границу в Псковской области не пропустили почти 20 тонн манго.