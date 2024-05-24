Четырёх кошек не пропустили через границу в Псковской области
Четырёх кошек не пропустили через российско-эстонскую границу, животные направлялись из Пскова в Прибалтику, сообщили ПАИ в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.
На животных отсутствовали ветеринарные сопроводительные документы. В итоге сотрудники ведомства запретили вывоз кошек с таможенной территории ЕАЭС.
Ранее через границу в Псковской области не пропустили почти 20 тонн манго.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
24 мая 2024
Победителей конкурса «Лучшая управленческая команда образовательной организации» определили в Пскове