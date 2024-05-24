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Александр Котов поздравил псковских выпускников с окончанием школы

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов поздравил псковских выпускников с окончанием школы, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального парламента.

Александр Котов поздравил псковских выпускников с окончанием школы. Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«Сегодня вы прощаетесь со школьным детством, и у каждого из вас уже есть своя история успеха – чтобы получить аттестат об общем образовании, вы много трудились и самосовершенствовались. Вспомните, как в первом классе с трудом давались элементарные задачки и «крючки» в прописях, а сегодня вы пишете многостраничные сочинения, готовите научные рефераты и уверенно дебатируете на самые сложные темы. Затраченное время и приложенные усилия обязательно дают результат – эту жизненную теорему вам придётся доказывать ещё много раз», – отметил Александр Котов.

Дорога к поставленной цели не всегда бывает прямой и короткой, и если настойчиво идти по ней, зная заданное направление, – это гарантирует успех, особенно если есть поддержка друзей и единомышленников, подчеркнул спикер областного Собрания.

Во время обучения в школе с детьми всегда были учителя и родители. «Уверен, их мудрые советы вы будете с благодарностью вспоминать и во взрослой жизни», – отметил Александр Котов и пожелал выпускникам счастья, настойчивости и удачи.

Напомним, что общегородской последний звонок не будет проходить в Пскове в этом году, его отменили в целях безопасности. В Пскове последние звонки проходят только в школах.

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