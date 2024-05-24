Ситуацию с незаконным катанием на лошадях планируют урегулировать в Пскове

17:41, 24 мая 2024, ПАИ

Администрация Пскова вышла с инициативой о внесении изменений в правила благоустройства, чтобы урегулировать вопрос нелегального катания на лощадях по городу без соблюдения мер безопасности. «АиФ-Псков» выяснил, каковы перспективы перевода катания на лошадях на легальное положение.

Запрет на катание на лошадях по городу действует с 2011 года. Исключением стали только две территории. Это парк на улице Западной между улицами Коммунальной и Байкова и сквер между улицей Труда и Сиреневым бульваром. При этом катание на лошадях проходит в центральных парках города, а совсем недавно лошади появились и у пешеходного фонтана на Четырёх углах.

При этом, как отметила следователь по особо важным делам следственного отдела по городу Надежда Юхневич, лошадь на таких оживлённых улицах может испугаться громких звуков и уронить ребёнка.

Новые правила благоустройства Пскова призваны закрепить запрет на нахождение лошадей в парках, скверах, на пешеходных зонах, площадях, на территории памятников архитектуры и искусства, мемориальных комплексов.

Этот документ был вынесен на публичные слушания. Подробнее о том, как они проходили и чем завершились, читайте в материале «АиФ-Псков».