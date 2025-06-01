Руководитель «Движения первых» в Псковской области поздравила псковичей с Днём защиты детей

16:13, 01 июня 2025, ПАИ

Руководитель регионального отделения «Движения первых» в Псковской области Мария Тучак поздравила детей и родителей с Днём защиты детей в эфире выездной студии радиостанции «7НЕБО» на фестивале организации.

«В первую очередь, хочется поздравить наших дорогих ребят с Днём защиты детей, и не меньшие поздравления звучат в адрес наших дорогих, родных, любимых родителей, благодаря которым мы постоянно слышим детский смех и видим детские улыбки», – сказала Тучак.

Ранее врио председателя комитета по молодёжной политике Псковской области Дмитрий Яковлев рассказал о важности фестиваля «Движения первых» в честь Дня защиты детей, который проходит в Пскове на стадионе «Машиностроитель».