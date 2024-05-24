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Культура

Как интересно провести выходные в Пскове

Как интересно и с пользой провести выходные в Пскове, посоветовал глава города Борис Елкин в своём телеграм-канале.

Гастрономический фестиваль «Моя еда», посвящённый пельменям, состоится в парке Строителей в эту субботу, 25 мая. Начало в 12:00. Программа мероприятия здесь.

Мастер-класс по живописи пройдёт в Псковском областном центре народного творчества (Некрасова, 10) 25 мая. Начало в 11:00.

Также 25 мая в Псковском планетарии (Советская, 64а) можно послушать лекцию «Пара слов о Вселенной».

В воскресенье, 26 мая, с детьми стоит отравиться на спектакль «Незнайка и его друзья», который состоится в Театре кукол (Конная, 3). Начало сеансов в 12:00 и 14:00.

26 мая также можно отправиться на выступление образцового коллектива – хореографического ансамбля «Радость» «Путешествие до станции Радость» в Городском культурном центре (площадь Победы, 1). Начало в 14:00.

Концертная программа «Алексей Гоман и маленький оркестр» пройдёт в Доме офицеров (Комдива Кирсанова, 5) в это воскресенье, 26 мая. Начало в 18:00.

В Центре туризма и творческих индустрий (Георгиевская, 4) в субботу и воскресенье с 10:00 до 16:00 можно познакомиться с выставкой «Фотосреда-24».

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