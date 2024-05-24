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Общество

Лучших тосовцев Великолукского района поблагодарили за активную работу

В актовом зале районной администрации Великолукского района собрались активисты территориальных общественных самоуправлений из четырёх сельских поселений района сегодня, 24 мая. Об этом пишет районная газета «Наш путь».

Лучших тосовцев Великолукского района поблагодарили за активную работу. Фото здесь и далее: районная газета «Наш путь»

Более чем 50 активистам были торжественно вручены благодарственные письма администрации и Собрания депутатов Великолукского района. Награждение состоялось в рамках прошедшего Дня территориального общественного самоуправления.

«ТОС в нашем районе – реальная действенная сила. Организации ведут активную работу. Выигрывая региональные и районные гранты, они помогают в благоустройстве общественных территорий, памятников и мемориалов, детских площадок, проводят культурные и патриотические мероприятия. Неравнодушие и стремление сделать лучше свой населённый пункт – основная цель и двигатель проектов ТОС», – отметил глава района Алексей Кузьмин.

На сегодняшний день в Великолукском районе зарегистрировано 39 ТОС, многие из которых уже выиграли не по одному региональному конкурсу, реализовали по несколько проектов и успели зарекомендовать себя как сплочённые команды единомышленников.

«Благодарю всех тосовцев нашего района за активную гражданскую позицию и уверен в том, что в будущем хороших и добрых дел на благо нашего района будет ещё больше!» – добавил Алексей Кузьмин.

В рамках мероприятия также состоялась концертная программа, в которой приняли участие Александра Мамедова, Анна Шевелятова, Игорь Коничев, Виктория Перепеч, Дмитрий Петров.

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