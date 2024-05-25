Движение транспорта ограничат в Великих Луках на время проведения соревнований по велоспорту

12:00, 25 мая 2024, ПАИ

Движение транспорта будет временно ограничено в Великих Луках для проведения всероссийских соревнований по велосипедному спорту. Об этом ПАИ сообщили в администрации города.

26 мая с 10:00 до 14:00 будет прекращено движение транспортных средств по набережной Лейтенанта Шмидта от улицы Ботвина до улицы Льва Толстого), по улице Льва Толстого от набережной Лейтенанта Шмидта до дома № 10 по улице Льва Толстого, по улице Некрасова от проспекта Ленина до улицы Ботвина, по переулку Некрасова от улицы Ботвина до улицы Полиграфистов, по улице Ботвина от улицы Добролюбова до улицы Гастелло, по улице Холмской от улицы Гастелло до улицы Половской и по улице Гастелло от улицы Холмской до улицы Полиграфистов.

Автолюбителей просят учитывать данную информацию при составлении маршрутов движения.

Ранее сообщалось, что схема движения двух автобусов также изменится в Великих Луках 26 мая.