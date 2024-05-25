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Спорт

Спортсмены Псковского района получили призовые места на соревнованиях «Российский азимут»

Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию «Российский азимут» и областные соревнования «Победный май» стали успешными для спортсменов Псковского района. Об этом сообщила глава Псковского района Наталья Фёдорова в своём Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Telegram-канал Натальи Фёдоровой

Команда муниципалитета была представлена учащимися Серёдкинской, Писковской школ и Тямшанской гимназии.

В соревнованиях «Российский азимут» Ксения Лысенко (Серёдкинская СОШ) заняла третье место в возрастной группе Ж12, Илья Андала (Тямшанская гимназия) – первое место в группе М10, Богдан Богданов (Тямшанская гимназия) – третье место в группе М10, Ангелина Захарова (Тямшанская гимназия) – первое место в группе Ж10, Полина Мулева (Тямшанская гимназия) – второе место в группе Ж10.

  • Спортсмены Псковского района получили призовые места на соревнованиях «Российский азимут» и «Победный май»
    Фото: Telegram-канал Натальи Фёдоровой
  • Спортсмены Псковского района получили призовые места на соревнованиях «Российский азимут» и «Победный май»
    Фото: Telegram-канал Натальи Фёдоровой
  • Спортсмены Псковского района получили призовые места на соревнованиях «Российский азимут» и «Победный май»
    Фото: Telegram-канал Натальи Фёдоровой
  • Спортсмены Псковского района получили призовые места на соревнованиях «Российский азимут» и «Победный май»
    Фото: Telegram-канал Натальи Фёдоровой
  • Спортсмены Псковского района получили призовые места на соревнованиях «Российский азимут» и «Победный май»
    Фото: Telegram-канал Натальи Фёдоровой
  • Спортсмены Псковского района получили призовые места на соревнованиях «Российский азимут» и «Победный май»
    Фото: Telegram-канал Натальи Фёдоровой
  • Спортсмены Псковского района получили призовые места на соревнованиях «Российский азимут» и «Победный май»
    Фото: Telegram-канал Натальи Фёдоровой
  • Спортсмены Псковского района получили призовые места на соревнованиях «Российский азимут» и «Победный май»
    Фото: Telegram-канал Натальи Фёдоровой

Все победители и призёры соревнований были награждены медалями и грамотами Министерства спорта Российской Федерации.

Кроме того, по итогам общекомандных результатов команда Псковского района заняла первое место в областных соревнованиях «Победный май».

«Поздравляю ребят с хорошими результатами! Молодцы!» – подчеркнула Наталья Фёдорова.

В период проведения соревнований воспитанники ЦРТДМ Псковского района представили концертную программу, Псковский районный центр культуры обеспечили музыкальное сопровождение концерта. Специалисты администрации района и Писковичской волости оказали помощь в организации мероприятия.

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