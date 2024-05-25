Противопожарный лесной центр Псковской области возобновил авиапатрулирование

12:50, 25 мая 2024, ПАИ

Противопожарный лесной центр Псковской области возобновил авиапатрулирование. Об этом сообщил в своём Telegram-канале глава региона Михаил Ведерников.

«В ходе полётов уже обнаружено два возгорания, куда оперативно направили силы и средства лесопожарных станций. Авиапатрулирование будет продолжаться, чтобы вовремя заметить и предупредить возгорания в лесном фонде», – отметил он.

Михаил Ведерников также подчеркнул, что сохранению лесов уделяется особое внимание. Так, в этом году в рамках президентского нацпроекта «Экология» Противопожарный лесной центр получит новую партию спецтехники. Псковская область получила на эти цели более 90 миллионов рублей. Первые три пожарные автоцистерны должны быть поставлены до 31 мая.

Ранее сообщалось, что на территории региона из-за жаркой погоды повышается класс пожарной опасности.