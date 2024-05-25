Михаил Ведерников поздравил с днём рождения заслуженного артиста России Гошу Куценко

13:30, 25 мая 2024, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил с днём рождения заслуженного артиста России Гошу Куценко. Об этом он написал в своём Telegram-канале.

«Заехали поздравить с днём рождения большого друга Псковской области, заслуженного артиста России Гошу Куценко. В рамках Дней пушкинской поэзии и русской культуры Гоша даст у нас два концерта. Один пройдёт для наших героев-военнослужащих, второй – на поляне в Михайловском 8 июня для всех гостей праздника», – написал глава региона.

Михаил Ведерников также отметил, что каждая встреча с Гошей Куценко – это море положительных эмоций, тонкий юмор и радость от общения, слова поддержки и крепкие объятия. «Искренне рад называть его своим Другом. Желаю творческих успехов, счастья и всего самого доброго!» – заключил глава региона.