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Михаил Ведерников поздравил с днём рождения заслуженного артиста России Гошу Куценко

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил с днём рождения заслуженного артиста России Гошу Куценко. Об этом он написал в своём Telegram-канале.

Фото: телеграм-канал Михаила Ведерникова

«Заехали поздравить с днём рождения большого друга Псковской области, заслуженного артиста России Гошу Куценко. В рамках Дней пушкинской поэзии и русской культуры Гоша даст у нас два концерта. Один пройдёт для наших героев-военнослужащих, второй – на поляне в Михайловском 8 июня для всех гостей праздника», – написал глава региона.

Михаил Ведерников также отметил, что каждая встреча с Гошей Куценко – это море положительных эмоций, тонкий юмор и радость от общения, слова поддержки и крепкие объятия. «Искренне рад называть его своим Другом. Желаю творческих успехов, счастья и всего самого доброго!» – заключил глава региона.

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