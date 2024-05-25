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Общество

Гастрономический фестиваль «Моя еда» проходит в Пскове

Гастрономический фестиваль «Моя еда» проходит в парке Строителей в Пскове сегодня, 25 мая, передаёт корреспондент ПАИ.

  • Гастрономический фестиваль «Моя еда» в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Гастрономический фестиваль «Моя еда» в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Гастрономический фестиваль «Моя еда» в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Гастрономический фестиваль «Моя еда» в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Гастрономический фестиваль «Моя еда» в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Гастрономический фестиваль «Моя еда» в Пскове
    Фото: ПАИ

На фестивале гостей ждёт большой пельменный фуд-корт, ярмарка с крафтовыми продуктами и ремесленными изделиями, зона мастер-классов по лепке разных видов пельменей, открытая кухня с шеф-поварами и развлекательная программа для всей семьи.

Ознакомиться с полной программой фестиваля «Моя еда» можно по ссылке.

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