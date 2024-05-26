На сайте Пушкинского заповедника действует выставка лучших работ конкурса к 190-летию «Сказки о золотом петушке»

13:41, 26 мая 2024, ПАИ

Сегодня, в день 225-летия А. С. Пушкина по старому стилю, на официальном сайте Государственного музея-заповедника «Михайловское» открыли выставку работ, признанных лучшими в конкурсе «Сказка ложь, да в ней намёк!» к 190-летию пушкинской «Сказки о золотом петушке». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

На конкурс поступило около 600 работ. Среди юных иллюстраторов – дети в возрасте от 8 до 12 лет из Санкт-Петербурга и города Коммунара (Ленинградская область), из Южно-Сахалинска и посёлка Хвойная (Новгородская область), из Рязани и подмосковного села Красное, из Саянска, псковских Бежаниц и многих других больших и малых населённых пунктов Российской Федерации, а также из Республики Беларусь.

Жюри отметило высокое качество большинства иллюстраций к сказке. В этом свете решено было определять по несколько лауреатов и победителей для каждого года рождения, а в некоторых категориях даже присуждать приз зрительских симпатий. Таким образом дипломами конкурса были отмечены 49 его участников.

Полные списки победителей, а также их рисунки легко найти на музейном сайте: «Конкурсы → 2024 → «Сказка ложь, да в ней намёк!», открытый дистанционный конкурс детского рисунка».

В «Михайловском» добавили, что работы-победительницы с согласия их авторов в дальнейшем могут быть использованы и в других проектах музея.