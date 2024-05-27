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Общество

45% псковских компаний предпочитают внутренних кандидатов на руководящие должности

45 % компаний Пскова предпочитают рассматривать на руководящие должности своих сотрудников, а не со стороны, следует из данных опроса SuperJob.

15 % компаний предпочитают нанимать управленцев со стороны, а в 39 % организаций на руководящие должности одинаково назначают как своих сотрудников, так и пришедших со стороны.

Внутренних кандидатов на руководящие должности назначают чаще всего в сферах информационных технологий и логистики (49 %), а тех, кто предпочитает брать кандидатов со стороны, больше всего в сфере услуг (16 %).

Ранее сообщалось, что количество вакансий для подработок в Псковской области выросло более чем на 100 %.

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