45% псковских компаний предпочитают внутренних кандидатов на руководящие должности

08:52, 27 мая 2024, ПАИ

45 % компаний Пскова предпочитают рассматривать на руководящие должности своих сотрудников, а не со стороны, следует из данных опроса SuperJob.

15 % компаний предпочитают нанимать управленцев со стороны, а в 39 % организаций на руководящие должности одинаково назначают как своих сотрудников, так и пришедших со стороны.

Внутренних кандидатов на руководящие должности назначают чаще всего в сферах информационных технологий и логистики (49 %), а тех, кто предпочитает брать кандидатов со стороны, больше всего в сфере услуг (16 %).

Ранее сообщалось, что количество вакансий для подработок в Псковской области выросло более чем на 100 %.