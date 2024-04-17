Количество вакансий для подработок в Псковской области выросло более чем на 100%

08:01, 18 апреля 2024, ПАИ

Количество вакансий с подработкой весной этого года в Псковской области увеличилось на 103%. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе hh.ru по Северо-Западу.

Аналитики полагают, что из-за приближения майских праздников в Псковской области жителям стали чаще предлагать подработку. Например, ещё в конце зимы работодатели предлагали более 300 вакансий для подработки в регионе, а с началом весны количество вакансий увеличилось на 103%.

Притом доход на подработке остаётся неизменным – диапазон зарплат варьируется от 30 до 165 тысяч рублей.

Чаще всего подработку предлагают продавцам-консультантам, курьерам, операторам call-центров и менеджерам по продажам. Также большую долю вакансий с подработками разместили компании из розничной торговли, IT-сферы и телекоммуникаций, отметили аналитики.

Причём лидером среди городов по востребованности специалистов для подработки стал Псков (спрос вырос на 113%), а также Великие Луки и Печоры.

Ранее сообщалось, что 34% псковичей хотели бы сменить профессию. Кроме того отмечалось, что большинство россиян удовлетворены своей работой. Также псковичи рассказали, что влияет на их эффективность на работе.