Отбор участников в программу «Время героев» продолжится

09:52, 27 мая 2024, ПАИ

Утверждены первые 83 кандидатуры для участия в программе «Время героев», сообщили ПАИ в общественном совете программы. При этом после первой волны отбора набор в программу будет продолжен.

Всего для участия в программе было прислано 44 тысячи заявок. По словам представителей общественного совета программы, заявители продемонстрировали высокий уровень компетенций, у всех есть боевые заслуги и управленческий опыт.

83 отобранных кандидата показали максимальные результаты по следующим критериям: мужество и проявленный героизм, личные заслуги, управленческий потенциал, актуальный управленческий опыт. В их числе и кадровые военные, и люди, находившиеся на высоких управленческих позициях до СВО. Многие из отобранных участников в ходе СВО получили тяжёлые ранения.

Первая волна участников, отобранных на очную магистерскую программу Президентской академии, – это первые участники обучения.

В ближайшее время общественный совет определит первых кандидатов на очно-заочную программу профессиональной переподготовки. Отбор на обучение продолжается.

Все участники, прошедшие тестирование и получившие отчёт по результатам комплексной оценки, приглашены на дистанционное обучение по программе повышения квалификации, подчеркнули в общественном совете программы.

Напомним, программа «Время героев» была инициирована президентом России Владимиром Путиным во время ежегодного послания Федеральному Собранию.