Пять концертов органной музыки пройдут в Пскове в июне

11:26, 27 мая 2024, ПАИ

Пять концертов органной музыки пройдут в июне в храме Пресвятой Троицы Римско-католической церкви в Пскове. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

Ансамблевый концерт «Музыка из воздуха» состоится 1 июня в 16:00. В нём примут участие московские музыканты Юлия Лотова (орган), Пётр Термен (терменвокс) и Наталья Термен (терменвокс).

Второй концерт «Бах и модные клавиши Парижа» пройдёт 8 июня в 16:00. На нём выступят молодые органисты из Санкт-Петербурга Мария Коронова и Елизавета Бузерова.

Третий концерт органной музыки из цикла «Звучащая красота» пройдёт 15 июня в 16:00. Перед гостями выступит органистка Галина Ельшаева.

Четвёртый органный концерт состоится 23 июня в 17:00. На нём с программой «Бах и загадки французских соборов» выступит органистка из Санкт-Петербурга Елизавета Толмасова.

А 29 июня в 16:00 пройдёт пятый концерт органной музыки. На нём со своей программой «Солнечная классика» выступит московская органистка Юлия Лотова.

Посещение концертов осуществляется по пригласительным за возмездное пожертвование в указанном размере с человека, которые можно получить непосредственно перед началом мероприятия.

По вопросам концертов псковичи могут обращаться по контактным телефонам (8 8112) 62-13-50; 8-911-968-63-32 и 8-911-209-59-53.