Как предотвратить пожар в лесу и на земельном участке в опасный сезон, рассказывают эксперты медиацентра ПАИ

12:05, 27 мая 2024, ПАИ

Пресс-конференция, посвящённая правилам безопасности в противопожарный период, проходит в медиацентре ПАИ сегодня, 27 мая.

Что говорит статистика по пожарам в Псковской области, какие прогнозы дают метеорологи на лето, какие правила надо соблюдать, чтобы сохранить леса, собственное имущество и жизнь, достаточно ли надёжная материально-техническая база в регионе по защите от пожаров?

Об этом рассказывают заместитель начальника ГУ МЧС России по Псковской области – начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы Владимир Якунин и руководитель Противопожарного лесного центра Псковской области Олег Черней.

Ранее сообщалось, что в связи с жаркой погодой и из-за отсутствия осадков на большей части территории Псковской области прогнозируется IV–V классы пожарной опасности. О фактах обнаружения лесного пожара можно сообщать в региональную диспетчерскую службу по бесплатным телефонам 8-800-100-14-84 и 8-800-100-94-00.