​Два велосипеда разыграют на Псковском велопараде

13:27, 27 мая 2024, ПАИ

2 июня в Пскове пройдёт Псковский велопарад, а до 30 июня все желающие могут принять участие в онлайн-фотоконкурсе. Для этого нужно создать оригинальную, необычную и интересную фотографию или фотоколлаж с велосипедом, опубликовать их на своей странице в социальной сети, поставить в посте хештег #ПсковскийВелопарад2024 и заполнить анкету. Краткое описание к фотографии приветствуется и может повысить шансы на победу. Об этом ПАИ сообщили организаторы из Псковского городского молодёжного центра.

В день проведения мероприятия можно будет поучаствовать в конкурсе лучшего велообраза. Для этого нужно проявить фантазию и показать мастерство перевоплощения. Необходимо создать необычный костюм на велосипеде и в день велопарада (с 11:00 до 12:00) прийти на стойку регистрации для предварительной оценки. Будет сформирован топ-10 лучших образов, которые сразятся за подарки от спонсоров. Зрительское голосование определит трёх победителей, которые получат подарки.

Участники, занявшие первые места в каждом из конкурсов, получат новый велосипед Forward Sporting 27.5 HD.