Новая техника появится в Противопожарном лесном центре Псковской области

15:41, 27 мая 2024, ПАИ

Более 90 млн рублей выделят на приобретение новой техники для Противопожарного лесного центра Псковской области, заявил руководитель организации Олег Черней на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 27 мая.

11 единиц новой техники приобретут на эти средства. «Колёсная и гусеничная техника появится в том числе. Материально-техническая база будет полностью укомплектована», – пояснил он.

А первые три пожарные автоцистерны поставят уже до 31 мая. Техника будет приобретена в рамках президентского нацпроекта «Экология».