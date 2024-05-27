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Общество

Новая техника появится в Противопожарном лесном центре Псковской области

Более 90 млн рублей выделят на приобретение новой техники для Противопожарного лесного центра Псковской области, заявил руководитель организации Олег Черней на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 27 мая.

Олег Черней: «Материально-техническая база будет полностью укоплектована». Фото: ПАИ

11 единиц новой техники приобретут на эти средства. «Колёсная и гусеничная техника появится в том числе. Материально-техническая база будет полностью укомплектована», – пояснил он.

А первые три пожарные автоцистерны поставят уже до 31 мая. Техника будет приобретена в рамках президентского нацпроекта «Экология».

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