Псковская спортшкола «Ника» больше года не набирает девочек на отделение академической гребли

19:14, 27 мая 2024, ПАИ

Псковская спортшкола «Ника» больше года не набирает девочек на отделение академической гребли, сообщил председатель совета Псковской областной федерации гребного спорта (академической гребли) Константин Чижов на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 27 мая.

«К сожалению, в академической гребле у нас с уходом заслуженного тренера России Владимира Рогожина образовалось проблемное место. Девочек у нас сейчас нет, только юноши», – отметил Константин Чижов. Заслуженный тренер России Владимир Рогожин умер 16 февраля 2023 года в Пскове.

«У нас проблема с тренерами именно в академической гребле. К сожалению, не хватает, и пока не можем найти специалистов, которые бы работали с полной отдачей – самоотверженно и с прицелом на результат», – заявил эксперт.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».