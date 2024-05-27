Псковская спортшкола «Ника» больше года не набирает девочек на отделение академической гребли
Псковская спортшкола «Ника» больше года не набирает девочек на отделение академической гребли, сообщил председатель совета Псковской областной федерации гребного спорта (академической гребли) Константин Чижов на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 27 мая.
«К сожалению, в академической гребле у нас с уходом заслуженного тренера России Владимира Рогожина образовалось проблемное место. Девочек у нас сейчас нет, только юноши», – отметил Константин Чижов. Заслуженный тренер России Владимир Рогожин умер 16 февраля 2023 года в Пскове.
«У нас проблема с тренерами именно в академической гребле. К сожалению, не хватает, и пока не можем найти специалистов, которые бы работали с полной отдачей – самоотверженно и с прицелом на результат», – заявил эксперт.
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Псковская спортшкола «Ника» больше года не набирает девочек на отделение академической гребли