Всероссийские соревнования по гребле «Псковская регата» пройдут в июне

18:18, 27 мая 2024, ПАИ

Всероссийские соревнования по академической гребле «Псковская регата» пройдут в Пскове 22 и 23 июня, сообщил председатель совета Псковской областной федерации гребного спорта (академической гребли) Константин Чижов на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 27 мая.

Соревнования пройдут среди юношей и девушек от 15 до 17 лет.

«К нам приезжает, как правило, широкое представительство спортсменов со всей России, в том числе и из южных регионов. В том году к нам приезжали гребцы из Томска, Крыма, Воронежа и многих других городов. В этом году к нам хотят приехать краснодарцы. Сейчас идёт заявочная кампания. Ждём подтверждений», – отметил Константин Чижов.

Спикер также заявил, что через Псковскую регату, которая раньше носила и всесоюзный, и международный статус, прошли все олимпийские чемпионы по гребле.

«В некоторых классах конкуренция будет очень высокая. Самое главное, что наша регата является трамплином для многих юных спортсменов», – подчеркнул спикер пресс-конференции.

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