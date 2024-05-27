Специалисты МСУ Псковской и Новгородской областей обмениваются опытом

18:21, 27 мая 2024, ПАИ

Вопросы развития органов местного самоуправления обсудили представители Псковской области и делегации из Новгородской области сегодня, 27 мая. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Начальник управления по местному самоуправлению правительства Псковской области Елена Тимашова поблагодарила новгородскую делегацию за возможность обсудить актуальные темы и отметила, что области очень схожи в своём развитии. В Псковской области создано восемь муниципальных округов и ещё пять муниципальных образований находятся в стадии перехода.

Председатель комитета по внутренней политике Новгородской области Евгений Шаваев рассказал о преимуществах при переходе к форме муниципального округа. Ими стали ранее недоступные для населённых пунктов программы развития.

Участники семинара также обсудили тему сохранения кадров в сфере МСУ и вопрос повышения квалификации и поддержки молодых специалистов. Представители Псковской и Новгородской областей договорились о дальнейшем обмене опытом.

Новгородская делегация и дальше продолжит работу в регионе и посетит Опочецкий муниципальный округ для знакомства с практиками его работы.

Ранее сообщалось, что поправки к Уставу Псковской области согласовал комитет Собрания по законодательству и МСУ.