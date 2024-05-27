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Политика

В Псковском музее-заповеднике организуют детскую интерактивную программу 1 июня

1 июня в Палатах у Сокольей башни Псковского музея-заповедника состоится музейный праздник, приуроченный ко Дню защиты детей. В рамках мероприятия с 11:00 до 14:00 на территории комплекса будет работать сразу несколько творческих мастерских и интерактивных площадок. Об этом ПАИ сообщили в музее.

​В Псковском музее-заповеднике организуют детскую интерактивную программу 1 июня. Фото: Псковский музей-заповедник

«Только в этот день всеми любимые программы будут доступны для гостей бесплатно! «Ратная застава» – родители с детьми вместе обучатся ратному искусству, приёмам и секретам боевого построения и поучаствуют в игровых дуэлях на тямбарах. «Крестьянские заботы» – маленькие хозяйки смогут принять участие в увлекательной эстафете. «Науки» – гости изучат старорусскую грамоту и старинную систему счёта, мер и весов, а также напишут письмо, используя гусиные перья и чернила. «Псковская кухня» – посетители смогут погрузиться в мир традиционный русской кухни, узнать о необычных рецептах и способах приготовления пищи», – отметили организаторы.

В рамках отдельной программы все желающие смогут посетить платные мастер-классы: создать авторский сувенир в технике росписи своими руками или смастерить браслет в интерьере русской избы в традиционной технике ткачества.

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