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Общество

С завтрашнего дня на территории Псковской области прогнозируется аномально жаркая погода

С завтрашнего дня на территории Псковской области прогнозируется аномально жаркая погода. Высокая температура воздуха продержится до 1–2 июня, сообщили ПАИ в ГУ МЧС России по Псковской области.

«С 28 мая по 1 июня по Псковской области ожидается аномально жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха на семь и более градусов выше климатической нормы. Климатическая норма в этот период составляет +14 градусов», – говорится в сообщении.

Ожидается сохранение жаркой погоды, но к сухим дням также прибавятся, вероятнее всего, дожди с грозами, отметила ранее руководитель Псковского гидрометцентра в беседе с корреспондентом ПАИ.

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