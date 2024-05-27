С завтрашнего дня на территории Псковской области прогнозируется аномально жаркая погода

21:42, 27 мая 2024, ПАИ

С завтрашнего дня на территории Псковской области прогнозируется аномально жаркая погода. Высокая температура воздуха продержится до 1–2 июня, сообщили ПАИ в ГУ МЧС России по Псковской области.

«С 28 мая по 1 июня по Псковской области ожидается аномально жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха на семь и более градусов выше климатической нормы. Климатическая норма в этот период составляет +14 градусов», – говорится в сообщении.

Ожидается сохранение жаркой погоды, но к сухим дням также прибавятся, вероятнее всего, дожди с грозами, отметила ранее руководитель Псковского гидрометцентра в беседе с корреспондентом ПАИ.