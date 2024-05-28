Артист из Оренбурга пополнил состав Великолукского драмтеатра
Молодой артист из Оренбурга Павел Завершинский вошёл в труппу Великолукского драматического театра, сообщили ПАИ в пресс-службе театра.
Павел Завершинский участвовал в спектаклях Оренбургского драмтеатра, служил в Русском государственном драмтеатре города Стерлитамак и в Пермском театре «У Моста», снимался в кино.
В Великолукском драматическом театре актёр будет участвовать в спектакле «Синяя птица».
«Впереди его ожидает много интересных ролей, встреч с новыми режиссёрами, участие в фестивалях и лабораториях», – отметили в театре.
Напомним, в марте Великолукскому драмтеатру исполнилось 105 лет.
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