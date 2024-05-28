Артист из Оренбурга пополнил состав Великолукского драмтеатра

10:19, 28 мая 2024, ПАИ

Молодой артист из Оренбурга Павел Завершинский вошёл в труппу Великолукского драматического театра, сообщили ПАИ в пресс-службе театра.

Павел Завершинский участвовал в спектаклях Оренбургского драмтеатра, служил в Русском государственном драмтеатре города Стерлитамак и в Пермском театре «У Моста», снимался в кино.

В Великолукском драматическом театре актёр будет участвовать в спектакле «Синяя птица».

«Впереди его ожидает много интересных ролей, встреч с новыми режиссёрами, участие в фестивалях и лабораториях», – отметили в театре.

Напомним, в марте Великолукскому драмтеатру исполнилось 105 лет.