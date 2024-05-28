Первая опора моста появилась на Северном обходе в Псковском районе

11:26, 28 мая 2024, ПАИ

Первая опора моста в виде большой арки появилась на Северном обходе в Псковском районе, сообщается в телеграм-канале муниципалитета.

Сейчас подрядчик приступил к возведению второй железобетонной конструкции, уже на воде. Для этого предварительно нужно осушить котлован. Всего проект предусматривает четыре несущих элемента моста.

Параллельно идёт сборка металлоконструкций пролетного строения, чтобы потом его надвинуть на опоры.

Строительство Северного обхода Пскова ведется в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», инициированного президентом России Владимиром Путиным. Северный обход Пскова – это проект по строительству объездной дороги. Обход должен соединить трассы Псков - Гдов - Сланцы - Кингисепп и Псков - Изборск и пустить поток грузового транспорта в объезд города. Общая протяженность объекта – 8,736 км.