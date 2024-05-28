Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Первая опора моста появилась на Северном обходе в Псковском районе

Первая опора моста в виде большой арки появилась на Северном обходе в Псковском районе, сообщается в телеграм-канале муниципалитета.

Фото из телеграм-канала администрации Псковского района

Сейчас подрядчик приступил к возведению второй железобетонной конструкции, уже на воде. Для этого предварительно нужно осушить котлован. Всего проект предусматривает четыре несущих элемента моста.

Параллельно идёт сборка металлоконструкций пролетного строения, чтобы потом его надвинуть на опоры.

Строительство Северного обхода Пскова ведется в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», инициированного президентом России Владимиром Путиным. Северный обход Пскова – это проект по строительству объездной дороги. Обход должен соединить трассы Псков - Гдов - Сланцы - Кингисепп и Псков - Изборск и пустить поток грузового транспорта в объезд города. Общая протяженность объекта – 8,736 км.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












28 мая 2024

У псковичей есть возможность принять участие в акции «Монетная неделя» до 2 июня
28 мая 2024

Более тысячи одиннадцатиклассников окончили школы Пскова в этом году
28 мая 2024

Антиген бешенства выявили у котёнка в Псковской области
28 мая 2024

Великолучане рассказали о своих планах на лето
28 мая 2024

Света временно не будет в нескольких деревнях Палкинского района
28 мая 2024

Первая опора моста появилась на Северном обходе в Псковском районе
28 мая 2024

В Великих Луках продолжают ремонтировать памятник Александру Матросову
28 мая 2024

Особый противопожарный режим введён в Псковской области

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...